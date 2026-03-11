¿San Diego vs Toluca Pasa En Vivo Gratis? Hora de Transmisión del Partido de Concachampions 2026

Este miércoles continúan los partidos de la Concacaf Champions Cup (Copa de Campeones en español) y si aún no sabes a qué hora juega el Toluca vs San Diego FC ni dónde ver el partido de ida de Octavos de Final hoy, acá te damos el horario de inicio, cómo ver el duelo en México y qué canal de TUDN pasa la transmisión del juego en vivo gratis por TV u online, por la Concachampions 2026.

Ayer ya se llevaron a cabo los primeros partidos de Concachampions 2026, por eso e una nota ya te dejamos el resultado del Philadelphia vs América y cómo quedó el Monterrey vs Cruz Azul, por la ida de Octavos de Final de la Copa de Campeones.

Video: Riñas Campales en Canchas de Futbol de León Guanajuato Ponen en Riesgo a Jugadores y Asistentes Aseguran Diversas Armas

¿A qué hora juega el Toluca vs San Diego FC hoy por la Concachampions 2026?

El partido de ida del Toluca contra el San Diego de la MLS ya tiene horario definido. El partido se juega a las 21:30 horas (tiempo del centro de México) de este miércoles 11 de marzo. El encuentro se va a llevar a cabo en el Estadio Snapdragom, en la ciudad de San Diego.

Nota relacionada: Pumas vs Toluca: Los Diablos Rojos le Quitaron el Invicto a los Universitarios

Los Diablos Rojos de Antonio Mohamed son unos de los favoritos para ganar la Copa de Campeones de la Concacaf, pues son el actual bicampeón de la Liga MX y en el Torneo Clausura 2026 marchan en la segunda posición, solo un punto por debajo de Cruz Azul.

¿El partido del San Diego vs Toluca se puede ver en vivo gratis?

Para todos los aficionados que buscan dónde ver el Toluca vs San Diego, lamentamos informarte que ningún canal va a pasar la transmisión del partido en vivo gratis en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por TV de paga.

La buena noticia es que TUDN sí va a traer e juego en vivo, aunque solamente estará disponible para unos cuantos espectadores.

Video: Dueño de Agencia de Viajes es Detenido en Ciudad Juárez por Fraude a Niños Futbolistas

¿En qué canal de TUDN se transmite el San Diego vs Toluca?

Quienes van a poder ver el juego en vivo son todos los aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA va a pasar el partido del Toluca contra el San Diego FC, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para territorio estadounidense.

Nota relacionada: Reportan que el ‘Gato’ Ortiz Recibió Amenazas de Muerte Luego del Partido Atlas vs Chivas

Si no tienes forma de mirar el partido San Diego vs Toluca este miércoles 11 de marzo, en N+ te traeremos el resumen con el resultado final del juego de ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Concachampions 2026.

Historias recomendadas: