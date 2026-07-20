¿Quién Ganó el Balón de Oro del Mundial 2026?

El Mundial 2026 ya tiene dueño, y habla español. Tras una final de infarto en el New York New Jersey Stadium, donde España venció a la Argentina de Lionel Messi por 1-0 gracias a un agónico gol de Ferrán Torres en el tiempo extra, los reflectores apuntaron a un hombre que no necesita hacer ruido mediático para dominar por completo el terreno de juego. Hablamos de Rodrigo Hernández, más conocido como Rodri, quien fue galardonado con el codiciado Balón de Oro del Mundial 2026.

A lo largo del torneo celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, el mediocampista fue el metrónomo perfecto de 'La Roja'. Mientras otros se llevaban los gritos de gol y las portadas de los diarios, Rodri dictó los tiempos, recuperó balones clave y fue el muro inquebrantable que sostuvo el exitoso esquema del técnico Luis de la Fuente.

Rodri: El Motor Silencioso de España

En el periodismo y el ecosistema digital de hoy, estamos acostumbrados a que los grandes premios individuales destaquen a los delanteros o a los extremos veloces. Sin embargo, lo de Rodri en esta Copa del Mundo fue una verdadera clase magistral de posicionamiento, resistencia e inteligencia táctica que no pasó desapercibida para la FIFA.

Frente a potencias como Francia en las semifinales y Argentina en la gran final, Rodri logró desactivar los circuitos creativos del rival, asfixiando a figuras de talla mundial. Además, su porcentaje de pases completados rozó la perfección a lo largo de todo el mes de competencia, marcando el ritmo y dando salida limpia en los momentos de mayor presión. El mediocentro emergió como el verdadero líder táctico de un equipo que volvió a tocar la gloria máxima, 16 años después de la hazaña en Sudáfrica 2010.

Sheinbaum presente en la ceremonia de premiación

Durante la ceremonia de clausura la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue la encargada de entregarle el Balón de Oro en sus propias manos al jugador español.

La mandataria mexicana compartió el escenario junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA; Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Mark Carney, Primer Ministro de Canadá.