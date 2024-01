Sven-Göran Eriksson, exentrenador de la Selección Mexicana, confesó este jueves a sus 75 años de edad, que le queda un año de vida debido a que sufre una terrible enfermedad y se encuentra en etapa terminal ¿Qué tiene?

El técnico, que dirigió a otras selecciones como Inglaterra, Costa de Marfil y Filipinas, habló en una entrevista con la emisora pública Radio de Suecia sobre su nada alentador pronóstico de vida.

En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos

¿Qué enfermedad tiene Sven-Göran Eriksson?

El ex DT de clubes como Benfica, Roma, Lazio y Leicester City reveló que está muy enfermo de cáncer y aseguró que "resistirá mientras pueda", ya que en sus planes no está quedarse en su casa sentado "quejándome por tener mala suerte" y prefiere tener una actitud "positiva" y no ceder a la "adversidad".

El año pasado Sven-Göran Eriksson dejó su cargo como director deportivo del equipo sueco Karlstad por problemas de salud, terminando así con una larga trayectoria en el futbol.

Carrera de Sven-Göran Eriksson

El entrenador sueco comenzó su carrera en la década de 1970 en su país de origen y fue con el Gotemburgo donde consiguió una liga y una Copa de la UEFA antes de dar el salto a Portugal.

Dirigiendo al Benfica logró ganar tres ligas y de ahí se fue a Italia, país donde dirigió a equipos como Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, con este último conquistí una liga, varias copas y una de la UEFA.

En México es mayormente recordado por su etapa como técnico de la Selección Mexicana de 2008 a 2009, sin embargo sus números no fueron del todo buenos, ya que dirigió 13 partidos con un balance de seis triunfos, un empate y seis derrotas.

