¿Vancouver vs Cruz Azul Pasa Gratis por TV en México? Dónde Ver Partido de Concachampions 2026

Se está jugando la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf y toca turno de ver al Cruz Azul vs Vancouver FC. Por ello, si no sabes qué canal pasa el partido de ida de la Concachampions 2026 en vivo, acá te decimos cómo verlo y si va gratis por TV u online.

Los equipos mexicanos ya comenzaron su participación en la renovada Concacaf Champions Cup 2026, en la que los Pumas fueron vapuleados por el San Diego FC y el América logró una importante victoria ante el Olimpia.

Ahora, ha llegado el momento de que La Máquina haga su aparición en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y lo hará visitando al Vancouver FC este miércoles 4 de febrero de 2026.

¿A qué hora es el Vancouver FC vs Cruz Azul?

El partido de ida entre Cruz Azul y Vancouver FC se jugará este miércoles a las 9 de la noche, horario del centro de México, y se jugará en el Willoughby Stadium del Langley Events Centre, como parte de la primera jornada de la Concachampions 2026.

El Vancouver FC logró acceder a la Concacaf Champions Cup 2026 luego de finalizar como subcampeón del Campeonato Canadiense de Futbol 2025, al caer en la Final ante Vancouver Whitecaps.

Por su parte, La Máquina buscará defender su campeonato en el torneo de clubes más importante de la zona, luego de que se coronara en 2025 tras superar al Vancouver Whitecaps en la Final.

¿Partido de Cruz Azul va gratis por TV?

El encuentro de Vancouver FC vs Cruz Azul de la Concachampions 2026 no tendrá transmisión en vivo gratis por ningún canal de la TV Abierta en México, ya que la única opción de mirar el encuentro es por televisión de paga.

Sin embargo, TUDN sí pasará el partido de Cruz Azul hoy en vivo en la Concacaf Champions Cup 2026, aunque solo algunos espectadores tendrán la oportunidad de ver el encuentro de este miércoles.

¿Dónde ver el Vancouver FC vs Cruz Azul 2026?

El partido de ida de la primera jornada de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 la podrán ver aquellos aficionados que vivan en los Estados Unidos, ya que el canal de TUDN USA contará con transmisión en vivo, a través de la señal de Univisión. El encuentro también se va a poder ver en vivo online por la app de ViX Premium, aunque solo para territorio estadounidense.

En caso de que te encuentres en México, no tienes nada de qué preocuparte, ya que en N+ te traeremos el Liveblog con el minuto a minuto online gratis del partido de Cruz Azul vs Vancouver en vivo, para que consultes el marcador en directo y el resumen del juego de ida por la primera ronda de la Concachampions 2026.

