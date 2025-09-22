Precio del Dólar Hoy 22 de Septiembre de 2025: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El peso mexicano inició este 22 de septiembre con una ligera apreciación frente al dólar estadounidense en los mercados internacionales.

De acuerdo con datos de Reuters, el tipo de cambio se ubicó en 18.38 pesos por dólar, con una variación marginal de -0.01 unidades, equivalente a una baja de 0.03% respecto a la jornada anterior.

Durante la sesión, la moneda mexicana se movió en un rango acotado entre 18.38 y 18.43 pesos por dólar, reflejando estabilidad en medio de un entorno financiero marcado por la expectativa de decisiones de política monetaria en Estados Unidos.

La limitada volatilidad evidencia la cautela de los inversionistas ante los próximos anuncios de la Reserva Federal.

En la comparación de más largo plazo, el peso se mantiene dentro de su rango de 52 semanas, que va de 18.19 a 21.29 unidades por dólar.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense el pasado viernes?

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes 19 de septiembre de 2025 fue de 18.3878 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Considera que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

