¿Te Deben Pagar el Aguinaldo Antes de El Buen Fin 2026? Esto Dice la Ley

El Buen Fin 2026 llegará en noviembre y para muchos trabajadores la temporada de descuentos representa una oportunidad para realizar compras con descuentos y meses sin intereses. Sin embargo, surge una duda cada año: ¿las empresas están obligadas a pagar el aguinaldo antes de esta jornada comercial?

Aunque es una práctica común que busca reactivar la economía mexicana, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no establece que el aguinaldo deba entregarse antes de que inicie la campaña de ofertas más popular del país.

Para este 2026, la campaña se realizará del 13 al 17 de noviembre, de acuerdo con el sitio oficial del programa.

No obstante, la legislación laboral establece una fecha distinta. En el artículo 87, la LFT señala que las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un aguinaldo anual que debe pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a por lo menos 15 días de salario.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) destaca que esta prestación es obligatoria para quienes tienen una relación laboral subordinada regida por la legislación federal.

Esto significa que un trabajador puede llegar a El Buen Fin sin haber recibido todavía su aguinaldo y su empleador no estaría incumpliendo la ley únicamente por no haberlo depositado en noviembre.

El patrón puede realizar el pago antes de esa fecha, si así lo establece su política laboral, contrato, convenio colectivo o práctica interna, pero no existe una obligación general de adelantarlo por El Buen Fin.

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¿Cuánto debe ser el aguinaldo?

El mínimo establecido por ley es equivalente a 15 días de salario para quienes hayan trabajado el año completo. Si una persona no cumplió un año de servicio, tiene derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado, incluso si ya no se encuentra trabajando al momento del pago.

Por ello, la llegada de El Buen Fin no modifica el derecho ni la fecha límite establecidos en la legislación laboral. Las empresas pueden decidir entregar el aguinaldo anticipadamente, pero esa decisión no convierte el adelanto en una obligación.

¿Qué pasa si no pagan el aguinaldo?

Si el pago del aguinaldo no se realiza a más tardar el 20 de diciembre o se hace de manera incompleta, es posible solicitar orientación y asesoría ante la Profedet.

La dependencia señala que el aguinaldo es un derecho laboral y que los trabajadores pueden reclamar su pago cuando el patrón incumple con esta obligación.

Para quienes esperan utilizar esta prestación para aprovechar las ofertas de noviembre, la regla es clara: El Buen Fin 2026 será del 13 al 17 de noviembre, pero la ley no obliga a que el aguinaldo sea depositado antes de esas fechas. La obligación legal del patrón es cubrirlo antes del 20 de diciembre.

TLS