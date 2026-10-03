Descuentos Buen Fin 2026: ¿INAPAM Sumará Beneficios Adicionales para Adultos Mayores?

El Buen Fin 2026 ya tiene fecha definida en México. La temporada donde grandes y pequeños comercios ofrecen descuentos a sus clientes afina los últimos detalles, lo que ha despertado dudas entre los adultos mayores por posibles reducciones acumuladas para quienes tengan credencial INAPAM.

El trámite de esta tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores está disponible para hombres y mujeres de 60 años y más de todos los estados del país. Y en una nota previa ya te dimos a conocer la ubicación de los módulos donde puedes hacer el trámite presencial.

Si estás pensando aprovechar esta temporada de ofertas para surtir la lista de regalos navideños o comprar algún aparato electrónico, debes saber que a diferencia de ediciones anteriores, el Buen Fin 2026 cambió de fechas.

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¿Habrá descuentos extra por credencial INAPAM durante el Buen Fin?

Hasta ahora ni los organizadores del Buen Fin 2026 ni el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores han comunicado descuentos adicionales del 13 al 17 de noviembre para quienes posean la credencial INAPAM.

Sin embargo, los adultos mayores de 60 años pueden consultar directamente en el comercio sobre los beneficios acumulables para los productos en promoción.

Tomando en consideración que esta tarjeta ya ofrece descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, transporte, y eventos culturales, entre otros rubros, pueden preguntar si se ofrecen reducciones adicionales a los meses sin intereses u otro tipo de ofertas bancarias.

Directorio de Descuentos INAPAM 2026 para adultos mayores

Si tienes duda sobre los comercios que ofrecen descuentos a las personas de 60 años y más que poseen credencial INAPAM, debes saber que el Gobierno de México ha publicado un directorio de beneficios en distintos rubros que está disponible a consulta en línea.

Entre los sectores que dan un porcentaje de descuento están los siguientes:

Alimentación.

Asesoría y servicios legales.

Educación, Recreación y Cultura.

Predial y Agua.

Salud.

Transporte.

Vestido y Hogar.

En dicho apartado que enlista todos los comercios que activan descuentos para INAPAM, se puede consultar por estado o municipio, nombre del establecimiento, así como el porcentaje de reducción que ofrece.

El Buen Fin está pensado para dar el banderazo de salida a la temporada de compras decembrinas, y coincide con la entrega del aguinaldo a los trabajadores y el puente por la conmemoración de la Revolución Mexicana que tiene lugar en noviembre.

Aunque no se trata del único periodo de descanso del mes. De hecho, en una nota previa ya te adelantamos la fecha del asueto por Día de Muertos y a para quiénes aplica.