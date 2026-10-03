Economía

Descuentos Buen Fin 2026: ¿INAPAM Sumará Beneficios Adicionales para Adultos Mayores?

Del 13 al 17 de noviembre se celebrará esta temporada de descuentos que busca incentivar la economía con promociones y descuentos en distintos productos

Adultos Mayores. Descuentos INAPAM para Buen Fin.¿Los adultos mayores podrán disfrutar de reducciones adicionales en sus compras del Buen Fin? Te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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