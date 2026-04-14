Designa SAT al Frente de Grandes Contribuyentes a Jennifer Krystel Castillo

En un comunicado el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Jennifer Krystel Castillo Madrid tomará la titularidad de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC).

Desde el 1 de mayo, la funcionaria estará al frente del área en sustitución de Armando Ramírez Sánchez, quien seguirá cumpliendo otras tareas dentro de la institución.

Jennifer Krystel Castillo Madrid

Castillo Madrid es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación por la misma institución, con mención honorífica en ambos títulos.

También es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Realizó diplomados en materia de Contratos y Derecho Tributario; tiene estudios en Finanzas y de Auditoría Legal para la Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales.

Cursó en 2022 el programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School.

Cargos en el sector público

En el sector público tiene más de 18 años de experiencia, ha desempeñado cargos como directora Ejecutiva Jurídica y titular de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, de 2008-2010.

Fue directora general de 2010 a 2012 en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y titular de la Oficina de Información Pública.

Se desempeñó de 2019 a 2024, como directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Jennifer Krystel Castillo Madrid recientemente fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía del Gobierno de México.

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Con información de SAT

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