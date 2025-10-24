SPEI: ¿A Qué Hora Se Reanudará Servicio de Transferencias por Mantenimiento de Plataforma?

La tarde noche de este viernes 24 de octubre de 2025, el Banco de México (Banxico) realiza trabajos de mantenimiento en la plataforma del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), la cual facilita las transferencias de dinero por la vía electrónica.

Para evitar afectaciones a los usuarios, los diferentes bancos que operan en el país emitieron avisos para alertar sobre posibles interrupciones masivas en el servicio de transferencias bancarias, tal y como aquí en N+ informamos.

"Te recomendamos anticipar tus operaciones", hicieron énfasis los diferentes bancos a través de sus canales de comunicación oficiales.

¿A qué hora se podrán volver a hacer transferencias por SPEI?

Según los bancos, las labores de mantenimiento concluirán a las 20:00 horas de este viernes; a partir de entonces, el servicio de transferencias bancarias a través del SPEI operará con normalidad.

El resto de los servicios que ofrecen a través de la banca digital las instituciones financieras continúan realizándose con normalidad.

¿Qué es el SPEI y cómo funciona?

Desarrollada y operada por el Banxico, el SPEI es una plataforma que permite al público en general realizar transferencias de dinero de forma electrónica en cuestión de segundos a través de la banca por internet o de la banca en línea.

Vía SPEI se pueden pagar colegiaturas, la renta, la mensualidad de tu gimnasio, el pago del crédito de casas, el crédito de un auto, enviar dinero a familiares y seres queridos.

