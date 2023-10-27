¿Si Aumenta el Salario Mínimo 2026 Suben Todos los Sueldos? Así Llegará el Incremento en México

Con el aumento al salario mínimo ya confirmado en México para el próximo año, una de las dudas que se tienen es si con esto suben todos los sueldos de los trabajadores en el país, y para salir de dudas, acá te decimos si aumenta tu sueldo para el 2026 y quiénes sí verán reflejado un incremento a partir de la primera quincena.

La duda de muchas persona hoy es, ¿si aumenta el salario aumenta mi sueldo? Pero esto nació luego de que la presidente de México, Claudia Sheinbaum revelara cuánto sube el salario mínimo en 2026. Por eso en una nota ya te dijimos cuánto ganarán los trabajadores el mes y cuándo entra en vigor la nueva cifra.

Video: El ABC del Salario Mínimo: ¿De Cuánto Será el Aumento en 2026?

¿Si aumenta el salario mínimo sube mi sueldo?

Pese que el incremento del salario mínimo beneficia a muchos trabajadores en México, esta modificación no necesariamente tiene un impacto en el sueldo de todos los empleados del país.

En el país no existe ninguna ley que obligue a las empresas a incrementar los sueldos por encima del salario mínimo, a menos que venga establecido en los contratos colectivos, por eso es importante que conozcas cómo está constituido tu contrato laboral.

Video: ¿Se Deben Tomar con Reservas el Anuncio sobre el Aumento al Salario Mínimo?

¿Qué trabajadores sí ganarán más por el aumento al salarió mínimo 2026?

Las personas que se benefician de manera directa de dicho incrementos son los trabajadores que perciben un salario mínimo en México y todos los que tengan contratos donde el sueldo está indexado al salario mínimo, aunque esta cláusula es cada vez menos común verla.

Para todos los trabajadores que ganan más del salario mínimo en México, las únicas formas de que aseguren un aumento de sueldo en 2026 es bajo alguna de las siguientes opciones:

Que se negocie el aumento de forma individual.

Que haya un aumento anual porque está establecido en tu contrato laboral.

Que una empresa decida incrementar todos los sueldos por la inflación o desempeño colectivo.

Ahora que ya se sabe que el aumento del salario mínimo no hace que aumente el sueldo de todos los trabajadores en México, se espera que los empleados que sí van a gozar de este incremento lo reciban durante la primera quincena del 2026.

