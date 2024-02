Tarjeta de Crédito: ¿Qué Es el Pago para No Generar Intereses?

Una tarjeta de crédito puede convertirse en la herramienta perfecta que nos ayude a generar un buen historial crediticio y al mismo tiempo financiar algunas compras importantes.

Sin embargo, para llevar una buena administración de nuestra tarjeta, existen varios conceptos clave que debemos conocer, pero sobre todo entender y uno de ellos es el pago para no generar intereses, por lo que a continuación te lo explicaremos.

Recuerda que el entender por completo el funcionamiento de tu tarjeta de crédito te ayudará a manejar de mejor manera tus finanzas personales y a ahorrar mucho dinero evitando deudas.

¿Qué es el pago para no generar intereses de mi tarjeta de crédito?

El pago para no generar intereses de una tarjeta de crédito es la suma total de los saldos anteriores, intereses, comisiones y si existen parcialidades de compras a meses.

Y, tal y como su nombre lo dice, al cubrirlo de forma completa y antes de nuestra fecha límite de pago, estaremos evitando el cobro de intereses extra que terminen elevando nuestra deuda.

No debes olvidar que los intereses son el monto que pagas por el dinero que te presta el banco o la institución financiera con la cual tengas tu tarjeta de crédito y se cargan de forma automática cuando no liquidamos la totalidad del saldo o el pago para no generar intereses.

Antes de contratar cualquier tarjeta de crédito te recomendamos comparar los costos y comisiones en el Catálogo Nacional de Productos y Servicios Financieros de la Condusef, al cual puedes acceder dando clic aquí.

