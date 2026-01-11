¿A Qué Hora son los Golden Globes 2026? Horario, Presentadores y Todo lo que Debes Saber

Hoy domingo 11 de enero se celebra la 83ª edición de los Golden Globe Awards (Globos de Oro 2026), una de las galas más importantes de la temporada de premios de Hollywood, donde se reconoce lo mejor del cine y la televisión del último año.

La ceremonia principal se llevará a cabo en el emblemático Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills, California.

¿A qué hora son los Golden Globes 2026 en México?

Los fanáticos del cine y la televisión podrán seguir la premiación en tiempo real desde México con estos horarios:

Alfombra Roja: 18:00 horas

Ceremonia: 19: horas

La gala tendrá una duración aproximada de tres horas, con cobertura previa y análisis de expertos antes de que comience la entrega de estatuillas.

¿Dónde ver los Golden Globes 2026 en México?

Desde México, la transmisión en vivo está disponible a través de canales de televisión por paga como TNT y en plataformas digitales. También puedes seguir la cobertura minuto a minuto a través del sitio de N+.

¿Quiénes son los conductores y presentadores?

Este año, la comediante Nikki Glaser regresa como anfitriona de la gala, aportando humor y espontaneidad a una noche que promete sorpresas y momentos memorables.

La lista de celebridades que anunciarán a los ganadores es extensa y diversa, con figuras como:

Melissa McCarthy

Miley Cyrus

George Clooney

Pamela Anderson

Priyanka Chopra Jonas

Julia Roberts

Snoop Dogg

Ana de Armas

Orlando Bloom

Los Golden Globes 2026 no solo celebran lo mejor del cine y la televisión, sino que este año introducen por primera vez una categoría para “Mejor Podcast”, abriendo nuevas fronteras para el reconocimiento de contenidos de audio.

Mexicanos nominados

El mexicano Guillermo del Toro está nominado con Frankenstein en la categoría de Mejor Director y Mejor Película de Drama, mientras que Diego Luna compite en la categoría de actuación por su trabajo en Andor.

