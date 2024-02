Le Bajan Sitio de Playeras Piratas de Taylor Swift, ¿Tiene Razón en Enojarse?

A través de TikTok, una joven compartió que su negocio de venta de playeras en Instagram fue retirado por el equipo legal de Taylor Swift. El motivo es porque no tenía los derechos para vender mercancía alusiva a la cantante. Su video ha causado controversia en redes sociales, pues ella alega que fue injusta la medida de la red social.

Según contó la joven argentina, ella vendía playeras y demás mercancía alusiva a artistas en Instagram desde la tienda Feria Improvisada. La página, que tenía varias decenas de seguidores, desapareció de la noche a la mañana por un reclamo de derechos de imagen hecho por el equipo de Taylor Swift. Al respecto, la joven dijo:

El equipo de Taylor Swift hizo que dieran de baja mi emprendimiento de Instagram. Ayer me levanté con la sorpresa de que mi Instagram de mi emprendimiento, que tenía más de 33 mil seguidores, no existía más.

Y añadió:

Según contó, la denuncia no recayó sobre aquellas playeras que eran idénticas a las oficiales, sino a aquellas que ella misma diseñó:

No me denunciaron publicaciones de remeras idénticas a las de The Eras Tour, sino que me denunciaron remeras editadas por mí, de fotos editadas de ella. Estoy muy angustiada porque es mi fuente de trabajo.