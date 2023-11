Kmiberly de “Las Perdidas” se casará este próximo 9 de diciembre. Pero no todo va viento en popa con la ceremonia: ahora, una tienda departamental canceló la mesa de regalos de la influencer, después de que se filtraran en redes sociales los artículos que pedían los novios.

Durante una transmisión en vivo Kimberly, de “Las Perdidas”, contó que una tienda departamental canceló la mesa de regalos de su boda. Según le explicaron, la razón sería que se vulneró la privacidad de la lista, después de que esta fuese filtrada en redes sociales.

La influencer contó que su prometido recibió una llamada por parte de la tienda departamental donde les dijeron que la pareja firmó un acuerdo en el que se comprometían a no filtrar dicha mesa de regalos:

Oscar recibe una llamada de Liverpool […] pues resulta que porque dicen se filtró la mesa de regalos en TikTok, en Facebook y que nos dieron unas hojas. Yo no las leí, pero que en el papel ahí decía que me los van a cancelar porque no se puede filtrar.