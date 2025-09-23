Muere la Actriz Francoitaliana Claudia Cardinale a los 87 Años

El mundo del cine ha perdido una estrella: la actriz francoitaliana Claudia Cardinale murió este martes a los 87 años de edad.

"Nos deja el legado de una mujer libre y llena de inspiración tanto en su trayectoria de mujer como de artista”, dijo su agente a las agencias internacionales de noticias.

Cardinale murió en su casa, rodeada de su familia cerca de París.

Cardinale nació en el territorio del actual Túnez en 1938 en el seno de una familia siciliana y tenía, además de la italiana, la nacionalidad francesa, murió en la localidad de Nemours, perteneciente al departamento de Sena y Marne, en el distrito de Fontainebleau.

¿Quién fue Claudia Cardinale?

Claudia Cardinale fue una estrella del cine de los años 60, trabajó con los mejores directores de su época, como Luchino Visconti, Federico Fellini o Sergio Leone.

Algunas de sus películas más emblemáticas fueron 8½, de Federico Fellini; Il Gattopardo ('El gatopardo'), Rocco e i suoi fratelli ('Rocco y sus hermanos'), C'era una volta il West ('Hasta que llegó su hora' en España y 'Érase una vez en el Oeste' en Latinoamérica).

Pero el mundo conoció su talento no solo gracias al cine italiano, sino también en Hollywood donde apareció en la cinta The Pink Panther ('La pantera rosa'), de 1963.

