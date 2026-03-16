Muere Matt Clark: ¿Quién Era el Actor de 'Volver al Futuro'?

Este lunes, 16 de marzo de 2026, se dio a conocer la muerte de Matt Clark, actor con una extensa trayectoria tanto en cine como en televisión y recordado por su papel en la película "Volver al Futuro".

De acuerdo con información del portal TMZ, la familia de Matt Clark confirmó el fallecimiento del actor, ayer 15 de marzo, en su residencia de Austin, Texas. Se informó que el actor murió a los 89 años a causa de complicaciones derivadas de una cirugía de espalda.

La familia de Clark destacó que fue un "actor comprometido" con su oficio, al que "ejerció con respeto y vocación, sin interés por la fama ni el estrellato" y que valoraba especialmente trabajar con personas íntegras y cercanas a sus familias, además de que se sentía agradecido por su carrera y, según señalaron, "falleció del mismo modo en que vivió: fiel a sí mismo".

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¿Quién era Matt Clark , actor de Volver al Futuro?

Matt Clark fue un reconocido actor y director estadounidense que nació en 1936, es recordado principalmente por su papel como el camarero Chester en 'Back to the future III' (Regreso al futuro III) y por su participación en la comedia televisiva 'Grace under fire'.

A lo largo de su carrera, Clark participó en numerosos westerns (género artistico ambientado en el Viejo Oeste estadounidense) trabajando junto a actores como Clint Eastwood y John Wayne.

Matt Clark también formó parte del filme de culto de los años ochenta 'The adventures of Buckaroo Banzai across the 8th dimension'.

En televisión, además de 'Grace under fire', tuvo apariciones en series clásicas como 'Bonanza', 'Kung Fu' y 'Dynasty'.

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