Película Mexicana 'Sujo' Triunfa en Prestigioso Festival de Sundance

La película estadounidense In the Summers, de la colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza, y la mexicana Sujo, de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, recibieron este viernes el gran premio del jurado en la sección de drama estadounidense y drama internacional, respectivamente, del Festival de Sundance.

Sujo, filme de Valadez y Rondero presentado en Sundance sigue el crudo pero inspirador camino de un joven que intenta salir de un entorno invadido por la violencia por el narcotráfico en México.

"Este premio es para la juventud en México, para decirles que sus vidas son valiosas y sus futuros también lo son, sin importar de donde vengan", expresó Rondero en la ceremonia.

Video: Residente Convierte Sueño En Realidad al Participar en "Festival Sundance"

In the Summers, un filme catalogado como 'queer' que sigue la compleja relación de dos hijas con su padre y que cuenta con el debut en la actuación del cantante puertorriqueño Residente, también recibió el premio a mejor dirección de drama estadounidense.



"Este premio es para mi madre, que luchó mucho por mantenernos en Estados Unidos. Ser una madre inmigrante es muy difícil y sé que no estaría aquí sin ella. Esto es surrealista, muchas gracias", aseguró Lacorazza tras recibir el galardón.

Otros galardones en Sundance

Los premios equivalentes para la selección documental fueron otorgados a 'A New Kind of Wilderness', de Silje Evensmo Jacobsen, en el apartado internacional, y a 'Porcelain War', de Brendan Bellomo y Slava Leontyev, en la sección estadounidense.



La cinta de Jacobsen sigue la historia de una familia que tras vivir aislada en el bosque se ve obligada a ajustarse a la sociedad moderna, mientras que Bellomo y Leontyev hicieron un retrato de artistas que se enfrentan a la guerra de Ucrania.



El gran premio del jurado de cortometrajes, anunciado a principios de esta semana, fue concedido al director español Àlex Lora Cercós por 'La gran obra', un tenso drama de clasismo, racismo y prejuicios sociales, y el premio Next fue otorgado a la cinta sobre adicciones 'Little Death', protagonizada por David Schwimmer.



El documental estadounidense 'Daughters', que sigue la historia de cuatro niñas con sus padres en prisión, fue doblemente galardonado con el premio al favorito del festival, al que pueden optar películas de todas las secciones de la programación, y con el premio de la audiencia de su sección.



La cinta 'Didi' también fue reconocida por la audiencia en la sección de drama estadounidense, mientras que el público eligió a la ficción india 'Girls Will Be Girls' y al documental noruego 'Ibelin' como las favoritas del apartado internacional.



Asimismo, el documental sobre el grupo de hip-hop irlandés 'Kneecap' se coronó con el premio de la audiencia en la sección de Next, que reconoce a películas innovadoras que prometen dar forma a la nueva ola del cine.



El encuentro de cine independiente, que cumple 40 años de historia y fue inaugurado el 18 de enero, seguirá celebrándose de forma presencial en la ciudad de Park City y con una edición virtual disponible en todo Estados Unidos hasta el 28 de enero.

Con información de EFE

HAVJ