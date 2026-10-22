Movilidad

Bloqueo en Vía Gustavo Baz Hoy: Alternativas Viales por Cierre de Pacientes de Hemodiálisis

Hay caos vial en la zona del Hospital General 194 del IMSS en Naucalpan

Caos vial por bloqueo en la Vía Gustavo Baz

Caos vial por bloqueo en la Vía Gustavo Baz. Foto: N+

Bloqueo en Hospital del IMSS en la Vía Gustavo Baz

Bloqueo en Hospital del IMSS en la Vía Gustavo Baz. Foto: N+

Centro, Naucalpan de Juárez | Ramkar Xolalpa Cruz

Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

¡Caos vial en Naucalpan! Pacientes de hemodiálisis bloquean Vía Gustavo Baz por cambio de hospital. Descubre las alternativas viales para evitar el tráfico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Bloqueo en Avenida Gustavo Baz Hoy: Alternativas Viales por Cierre de Pacientes de Hemodiálisis | N+