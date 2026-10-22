Bloqueo en Vía Gustavo Baz Hoy: Alternativas Viales por Cierre de Pacientes de Hemodiálisis

Un grupo de pacientes que recibe tratamiento de hemodiálisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) bloqueó hoy la Vía Gustavo Baz en Naucalpan, Estado de México, para denunciar el cambio de hospital para recibir su tratamiento.

En entrevista para N+, Óscar de Anda, una de las personas afectadas, declaró que en el Hospital General de Zona 194 del IMSS, ubicado en la vía Gustavo Baz 28, no les explicaron a los pacientes el motivo del cambio de clínica de Naucalpan a Tlalnepantla: “Fue de un día para otro”.

De Anda dijo que “los enfermos están batallando, están sufriendo, porque los insumos son muy bajos y aparte, los enfermeros no están capacitados para tratar ese tipo de pacientes” en el hospital de San Juanico, en Tlalnepantla.

Óscar de Anda expuso que con el cambio de hospital sus gastos en traslado aumentarán: “Nosotros somos de Atizapán, y de Atizapán a Satélite hacíamos un gasto de 30 a 50 pesos, de ida y vuelta, ahora tenemos qué hacer un gasto de más de 150 a 200 pesos. Hacíamos 15 minutos de nuestro hogar al hospital, ahora hacemos más de hora y media”.

La señora Cruz se quejó por el cambio de hospital a San Juanico, pues aseguró que su familiar no se puede trasladar solo, por la enfermedad renal que padece: “Yo les pido que nos regresen a nuestros hospitales anteriores”.

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Alternativas viales por bloqueo en Vía Gustavo Baz

Toma tus precauciones: el cierre de la vialidad ocasionó tráfico intenso en la zona del Hospital General 194 del IMSS en Naucalpan.

Como alternativa vial para evitar la zona de la manifestación, puedes circular por Anillo Periférico y la Avenida Primero de Mayo.

Con información de N+.

RMT