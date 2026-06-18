Sin Rastros de Jeshua: Familia Acusa Falta de Videos Luego de 7 Meses de Búsqueda

Familiares de Jeshua Cisneros denuncian que siguen sin recibir videos de vigilancia solicitados a autoridades

La familia continúa la búsqueda por sus propios mediosFoto: N+FORO

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El joven desapareció el 13 de noviembre de 2024 y fue visto por última vez en la autopista México-Querétaro

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