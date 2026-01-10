Este sábado 10 de enero, un motociclista repartidor murió luego de ser atropellado por una unidad de carga pesada tipo tráiler que circulaba por la avenida Jesús Reyes Heroles, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Tras el percance, la vialidad fue acordonada. En el lugar permanecen elementos de la policía municipal. Hay también grúas dispuestas para movilizar la unidad de carga pesada, pero no han podido iniciar los trabajos por la demora en la llegada de los servicios periciales, que a dos horas del hecho no se han presentado para hacer el levantamiento del cuerpo.

Tortillas que llevaba el repartidor quedaron regadas en el lugar del accidente. Foto: N+

Al sitio se han acercado algunas personas con la intención de identificar el cuerpo, que permanece a la altura del área de las llantas del camión de carga. En los alrededores se observan cantidades de tortillas que el motociclista trasladaba al momento del accidente.

El caso Roberto Hernández

Apenas el domingo 4 de enero la muerte del motociclista Roberto Hernández, repartido de la empresa Grupo Lala, generó conmoción. Una automovilista lo atropelló la madrugada de ese día y lo arrastró por alrededor de dos kilómetros. La responsable sigue prófuga.

Reclamo Derivó en Homicidio: Así Inició el Pleito entre Automovilista y Motociclista que Murió Arrollado en Iztapalapa, CDMX

Roberto Hernández circulaba por Periférico Oriente y Eje 6 Sur cuando fue impactado por un automóvil azul. El motociclista de 52 años se dirigía a Nezahualcóyotl, Estado de México, para recoger a su esposa después de su jornada laboral.

Historias recomendadas:

Damnificada por Explosión en Taxqueña Narra Cómo Fue Salvada por su Perro: "Gracias a Mi Ángel"

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 10 de Enero 2026