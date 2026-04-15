Dos Apoyos para Mujeres 18 a 59 Años Terminan Registro: Dónde Inscribirse y Cómo Asegurar Pagos

Nos encontramos a mitad del mes y dos apoyos para mujeres de 18 a 59 años de edad están a punto de cerrar registro, por tal motivo acá te decimos dónde te debes inscribir y cómo puedes asegurar entrar a los programas sociales antes del 17 de abril 2026, fecha en que se termina el periodo de nuevo ingreso.

Justo este lunes 13 de abril dio inicio el registro de la Credencial Universal de Salud, para adultos mayores de 85 años en adelante. Por eso en una nota ya te dijimos qué apellidos se inscriben esta semana, los requisitos para aplicar y cómo ubicar tu Módulo del Bienestar más cercano para hacer el trámite gratuito.

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¿Qué apoyos para mujeres de 18 a 59 años cierran registro en abril 2026?

Los dos programas sociales del Bienestar que terminan registro el próximo viernes 17 de abril son la Tarjeta Violeta y la Tarjeta Margarita Maza 2026. La primera tiene inscripciones abiertas en Guerrero y la segunda en Oaxaca.

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Para saber de forma exacta quiénes pueden hacer registro a los dos programas Bienestar, en una nota ya te dejamos los requisitos de la Tarjeta Violeta 2026 y para la Tarjeta Margarita Maza. Ambos apoyos brindan un pago bimestral de 2 mil pesos por beneficiaria.

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¿Dónde hacer registro a los programas Bienestar para mujeres de 18 a 59 años en abril 2026?

Si estás interesada en solicitar alguno de los apoyos, a continuación te dejamos las opciones para que puedas solicitar la Tarjeta Violeta o Margarita Maza en este mes:

Tarjeta Margarita Maza: Acude a la oficina central de la SEBIENTI a hacer tu registro. Esta ubicada en Cd. Administrativa "Benemérito de las Américas", edificio 5, segundo nivel, Carretera Oaxaca - Istmo Km 11.5, C.P. 68270.

a hacer tu registro. Esta ubicada en Cd. Administrativa "Benemérito de las Américas", edificio 5, segundo nivel, Carretera Oaxaca - Istmo Km 11.5, C.P. 68270. La Tarjeta Violeta Guerrero tiene registro en línea, solo debes entrar a este link y seguir los pasos que te pide la plataforma: https://www.guerrero.gob.mx/dependencia .

. La Tarjeta Violeta se puede solicitar de forma presencial en los módulos que da a conocer la Secretaría del Bienestar de Guerrero a través de sus redes sociales oficiales.

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Con toda esta información, te recomendamos hacer tu registro a los apoyos Bienestar para mujeres de 18 a 59 años lo más pronto posible, pues este viernes 17 de abril es el último día de inscripción y los cupos son limitados.

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