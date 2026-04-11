Choque Múltiple en la México-Querétaro Genera Movilización de Emergencia

Un fuerte percance vial se registró la tarde de este sábado sobre la autopista México-Querétaro, específicamente en el tramo cercano a la salida a Coyotepec. El incidente, ocurrido a escasa distancia de la caseta de Tepotzotlán, ha provocado afectaciones considerables a la circulación en la zona.

En el choque se vieron involucrados tres vehículos: un camión de carga tipo Isuzu color blanco, con daños visibles en la parte frontal y defensa, una segunda unidad de transporte pesado y un vehículo particular que resultó con severos daños estructurales.

Tráiler Provoca Choque con Autos y Deja Dos Muertos en Calzada Ignacio Zaragoza, CDMX

Respuesta de Emergencia

Cuerpos de rescate y paramédicos arribaron al sitio de manera inmediata para brindar los primeros auxilios a los posibles lesionados. Una ambulancia atiende el siniestro, mientras elementos de seguridad resguardan el área para evitar nuevos incidentes.

Se recomienda a los automovilistas que circulan por la zona extremar precauciones, ya que el pavimento se encuentra mojado por las recientes lluvias, lo que pudo ser un factor determinante en la colisión. Se reporta tráfico lento en dirección a Querétaro mientras se realizan las maniobras de retiro de las unidades.

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