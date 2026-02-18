¿Cómo Avanzan las Obras en Guadalajara por el Mundial 2026?

Faltan poco más de cuatro meses para el inicio del Mundial de futbol.

Las tres principales ciudades del país, CDMX, Monterrey y Guadalajara servirán como sedes mundialistas de más de diez partidos para los que se espera el arribo de millones de personas.

Uno de los desafíos centrales para las autoridades es garantizar la movilidad desde aeropuertos y centros urbanos a los estadios.

N+ recorrió las obras pendientes en Guadalajara para documentar los avances, a semanas de que se dé el silbatazo inicial.

Jalisco

Las luces del campo se encenderán en 20 semanas y mientras llega la fecha de su debut mundialista, al Estadio Guadalajara solo le queda esperar.

Esperar a que las obras de remodelación de los sitios históricos corten sus listones y que los proyectos de conexión entre el aeropuerto local, el estadio y el centro de la ciudad concluyan en calendario.

Al respecto David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, indicó:

Lo que vamos a terminar es, pues la conexión, un sistema de electromovilidad de transporte entre la terminal nacional del aeropuerto hacia Periférico. Conectas directamente a la estación y de ahí te lleva directamente al estadio

Se trata de la construcción de un carril confinado para transporte público que irá del Aeropuerto Internacional de Guadalajara y conectará con un sistema de transporte ya en operación que llega hasta el estadio mundialista.

Los trabajos incluyen estaciones, accesos, puentes y un paso subterráneo de 700 metros de longitud. El avance es del 65%.

Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Este es el único frente de obra abierto. En la terminal área no hay ninguna remodelación en curso relacionada con el mundial de futbol.

El director del Aeropuerto Internacional de Guadalajara asegura que ya se hizo la tarea: renovaron 26 mil metros cuadrados de la terminal, se amplió al doble la capacidad del estacionamiento, se aumentó el número de filtros de seguridad y una tercera empresa de taxis opera en la terminal con lo que la oferta de transporte terrestre sumará 700 vehículos para el verano, entre otras acciones.

Los administradores del aeropuerto esperan entre un millón y un millón y medio de los 3 millones de visitantes que espera Jalisco en los 39 días de torneo.

Cryshtian José Amador Lizardi, director del Aeropuerto de Guadalajara, indicó:

Lo que estamos previendo es que vamos a tener una temporada adelantada desde el mes de junio

Video: A Poco Más de 4 Meses para el Inicio del Mundial, Así Van las Obras en Jalisco

Traslado al aeropuerto

Actualmente ¿Cuánto tiempo toma trasladarse del centro de la ciudad al aeropuerto?

Saliendo en una hora pico, las 7:56 de la noche, desde la Glorieta de la Minerva a la terminal, el trayecto es de 22 kilómetros. El navegador marca 42 minutos de viaje por la vía más directa, la carretera a Chapala.

No hay tráfico ni percances viales.

Por la mañana, a las 10, el tiempo calculado no cambia, pero un accidente a 3 kilómetros de la salida al aeropuerto sumado a la construcción de la vía para el nuevo autobús complican la ruta. El tiempo total de traslado pasó de 42 a 50 minutos.

Tanto la dirección del Aeropuerto de Guadalajara como las autoridades responsables de movilidad en Jalisco reconocen que esos son los tiempos promedio entre la terminal área y puntos de interés en Guadalajara o Zapopan.

David Zamora Bueno, secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, precisó:

Esa sería en esa materia de conexión, al aeropuerto, la única que se estaría ahorita terminando a finales del mes de abril. A partir de esa fecha entra la veda. No quiere ningún tipo de obra y bueno así lo está estudiando el gobernador, que acá tenemos todos esos compromisos que se hizo con la FIFA

Con información de Marco Silva y Carlos Moreno

