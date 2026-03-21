Hasta 6 Años de Cárcel a Quien Se Robe Un Animal de Compañía, en Coahuila

En Coahuila, robarse un animal de compañía será considerado un delito y podrá castigarse con cárcel.

El Congreso aprobó una reforma al Código Penal que sanciona la sustracción de animales de compañía, es decir, cuando alguien se los lleva de su hogar, ya sea para afectar a su dueño o con otra intención indebida.

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Álvaro Moreira, diputado Local por Alianza Coahuila, explicó el cambio que tiene la ley a partir de lo aprobado.

“Aquí en Coahuila pues no se trata de igual a una persona que se roba un objeto, como a la que se roba un ser sintiente, quizá había esa laguna legal, se robaron una mascota y te trataban como si te hubieras robado una pelota, si te hubieras robado una maceta, que está mal, pero no es lo mismo, aquí estás siendo cruel con un ser que siente y con una familia”.

Darán hasta 6 años de prisión

Quienes cometan esta conducta podrían enfrentar hasta 6 años de prisión, además de una multa económica, explicó el legislador Álvaro Moreira.

“El robo a mascotas, con una pena de 2 a 4 años y que tiene también agravantes, agravante cuando todavía que te la robas se demuestra que lo hiciste para lucrar, para venderla o ponerla en algunos casos, poner a pelear, a los perritos sobre todo y, o que pides algún rescate también, eso tiene agravantes, hasta 6 años, se puede ir de cárcel”.

Y es que ya se han presentado casos donde personas los roban y después piden una recompensa para regresarlos a sus dueños, lo que ahora podría encuadrar en este delito y agravarse por obtener un beneficio económico.

Estefany Ramírez, una ciudadana, dijo que “muchas veces sufrimos de que nos roban nuestros perritos o se nos pierden y luego luego buscan recompensa y pues no es algo que nos agrade mucho que digamos”.

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También se establece que el responsable deberá recibir atención psicológica y este delito no podrá resolverse con un simple perdón entre las partes.

La ley aclara que no habrá castigo cuando una persona retire a un animal de compañía para protegerlo de algún tipo de maltrato o peligro.

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Con información de Édgar Martínez

ICM