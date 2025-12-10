¿Qué Pasó en Chiapas y Tabasco? Investigan Estruendo Reportado en Varios Municipios

Las autoridades de Chiapas iniciaron una investigación tras reportes de un fuerte estruendo que habría sido escuchado en varios municipios del estado este 10 de diciembre de 2025, así como en el vecino estado de Tabasco. La Secretaría de Protección Civil del Estado emitió un comunicado para informar a la población sobre las acciones emprendidas.

Protección Civil descartó que el fenómeno reportado haya sido ocasionado por actividad sísmica. La dependencia estatal confirmó que hasta el momento no se ha registrado ningún reporte sísmico relacionado con el estruendo.

La investigación se desarrolla mediante trabajo coordinado con instancias federales. Protección Civil indicó que mantiene comunicación con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), la Coordinación Nacional de Protección Civil y diferentes dependencias para determinar el origen del suceso reportado.

Con relación a los reportes que han surgido en redes sociales acerca de un fuerte estruendo que se escuchó en varios municipios de la Entidad, la Secretaría de Protección Civil del Estado informa que no hay ningún motivo para alarmarse

El gobernador Eduardo Ramírez confirmó previamente a través de sus redes sociales que las autoridades de protección civil ya trabajaban en la investigación del estruendo reportado en municipios de ambos estados.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar la difusión de información no verificada mientras continúan las indagaciones. Protección Civil solicitó a la población apegarse únicamente a los canales oficiales de las autoridades para obtener información sobre el caso.

Hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre el número específico de municipios afectados, la hora exacta en que ocurrió el fenómeno ni testimonios de ciudadanos que reportaron el estruendo. Las autoridades anunciaron que ofrecerán más información una vez que se determine el origen del suceso.

