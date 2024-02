Durango Confirma Caso de Meningitis en Un Niño

En Durango, un niño de 7 años de edad fue diagnosticado con meningitis por hongo, con lo que suman hasta este domingo 4 de diciembre de 2022, 70 casos y 21 fallecimientos.

La Secretaría de Salud estatal confirmó el nuevo caso de meningitis y aseguró que Santiago recibe atención de médicos especialistas en el Hospital Materno Infantil de la entidad.

Los familiares del menor, provenientes de Villa Santiago, Zacatecas, señalaron que desean trasladar al niño a Dallas, Texas, para ser atendido en un hospital de Estados Unidos.

Te recomendamos: Protestas por Meningitis en Durango; Hongo en Medicamento

Adrián Salas, el tío del menor enfermo con meningitis dijo:

Santiago fue sometido a un procedimiento quirúrgico en julio pasado en el Hospital del Parque, uno de los 4 hospitales privados de Durango, clausurados por la Fiscalía General del Estado, ya que ahí se realizaron los procedimientos quirúrgicos donde se infectaron todos los pacientes reportados con meningitis, hasta el momento.

El familiar agregó:

La meningitis la adquirió aquí en un hospital porque el niño tuvo ahí una cirugía y ahí adquirió la enfermedad hace cuatro meses de eso. Ya lo habíamos traído al hospital donde lo operaron y supuestamente decían que es un virus que no tenía nada de qué preocuparse. Pero el niño desde que lo operaron él nunca fue el mismo, él bajó su estado de ánimo, mucho cansancio, el niño era un niño muy inquieto, pero desde la operación ya no fue el mismo. Los papás miraron que ya no era el mismo niño y lo empezaron a tratar, pero nunca le dieron razón hasta hoy