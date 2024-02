Obispos No Logran Acuerdo con Criminales para Frenar Violencia en Guerrero

Por la crisis de violencia, obispos de Guerrero, se reunieron con líderes del crimen organizado, para pactar una tregua, sin embargo, no lograron ningún acuerdo.

Se pidió a los tres niveles de gobierno mediar con estas organizaciones para lograr la paz.

Los sacerdotes del Decanato de Chilpancingo llevaron a cabo una jornada de Ayuno y Oración el 14 de febrero para pedir por la paz en Chilpancingo y el estado de Guerrero.

La jornada eclesiástica se estará llevando a cabo durante toda la cuaresma con el propósito de pedir por la paz de Guerrero y particularmente de Chilpancingo, que se ha visto envuelta en una serie de hechos de violencia en los últimos días.

El obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González Hernández, sin mencionar nombres, reveló que obispos de Guerrero se reunieron con líderes de grupos criminales que operan en la entidad con el propósito de generar una tregua.

Ellos pedían una tregua con sus condiciones. Pero esas condiciones no fueron de agrado alguno de los participantes, como territorios. No los sueltan, les ha costado vidas, les ha costado trabajo, les ha costado disque ganárselos y no los sueltan.