Grupo Armado Mata a 7 Personas en Valle de Santiago, Guanajuato

Siete personas muertas y un herido dejó un ataque armado en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron en la calle 16 de Septiembre en la comunidad de Las Jícamas, la tarde de este sábado, cuando un grupo de hombres llegó en dos camionetas y abrió fuego contra el grupo de personas, alrededor de las 6:55 de la tarde.

Video: Ataque en Irapuato y Bloqueos en Valle de Santiago Desatan Violencia en Guanajuato

Noticia relacionada: Esta es la Razón por la que Debemos Plantar Árboles

Peritos recogieron 70 casquillos percutidos de diferentes calibres en el lugar del ataque que dejó 7 muertos en Valle de Santiago.

Hasta el momento las identidades, edades y sexo de las personas baleadas en el municipio de Valle de Santiago, se han dado a conocer.

Tampoco se informó acerca de detenciones relacionadas con el crimen múltiple con saldo de 7 muertos registrado en la comunidad de las Jícamas en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

A decir de las autoridades, el único sobreviviente del ataque que dejó 7 personas muertas en la comunidad de las Jícamas en Valle de Santiago se encuentra grave.

Este ataque son un saldo de 7 personas asesinadas en el municipio Valle de Santiago se registra luego del incendio de varios vehículos en diferentes comunidades, aunque no se ha confirmado si está relacionado.

Historias relacionadas:

CH