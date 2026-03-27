Hoy Termina Registro para Madres Trabajadoras Bienestar 2026: Requisitos del Apoyo de $10,000

El registro del Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras 2026 termina hoy 27 de marzo, y si te interesa solicitar tu incorporación a este programa aún estás a tiempo. Por ello, acá te decimos cuáles son los requisitos para obtener la ayuda económica de 10,000 pesos para mamás solteras y estudiantes.

En días recientes se abrieron inscripciones de diferentes programas sociales dirigidos exclusivamente para mujeres como el de la Tarjeta Violeta 2026 en CDMX, el apoyo para mexicanas de 50 a 64 años en Edomex y la pensión de 3,300 pesos para mujeres de 30 a 64 años a nivel nacional.

De igual forma, inició el registro del Bienestar para Madres Trabajadoras o Estudiantes 2026, apoyo que otorgará 2,500 pesos bimestrales en cuatro ocasiones, es decir que las beneficiarias podrán acceder a una ayuda de hasta 10 mil pesos este año, y si aún no haces tu inscripción, en una nota previa te dejamos el link para que asegures tu lugar.

¿A qué hora cierra el registro para Madres Trabajadoras Bienestar 2026?

El registro en línea del Apoyo Bienestar para Madres Trabajadoras estará abierto hasta las 23:59 horas de este viernes 27 de marzo 2026, por lo que las interesadas aún tienen algunas horas para hacer su solicitud, sin embargo es importante que lo hagan cuanto antes pues de lo contrario se quedarán fuera y las autoridades no han indicado que habrá prórroga.

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El programa de Madres Trabajadoras Bienestar 2026 corre a cargo por parte de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO Hidalgo) y busca mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral o en los estudios de las mamás solteras o estudiantes, que no cuenten con la prestación de cuidado infantil.

Requisitos del Apoyo Bienestar Madres Trabajadoras 2026

El Apoyo Bienestar de 10 mil pesos está dirigido para madres trabajadoras o estudiantes, que tengan por lo menos un hijo o hija de 0 a 5 años con 11 meses, sin acceso a los servicios de cuidado y atención infantil, que perciban un ingreso comprobable menor a 8,500 pesos mensuales. Estos son los documentos que se solicitan:

Identificación oficial en original y copia, con domicilio en el estado de Hidalgo.

Copia del CURP y que esté expedida en 2026.

Comprobante de domicilio vigente en 2026 con dirección del estado de Hidalgo.

Llenar el FUPS (Formato Único de la Persona Solicitante).

Copia del CURP del hijo o hija expedida en 2026.

Copia del Acta de Nacimiento del hijo o hija legible.

Comprobante de situación laboral.

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Para hacer el registro en línea de Madres Trabajadoras Bienestar 2026, las interesadas deben ingresar a este enlace: cuestionariosbienestar.hidalgo.gob.mx/2026-03/madres-trabajadoras y completar el formulario con sus datos personales, socioeconómicos, de egresos mensuales, de vivienda, de educación, entre otros, proporcionando un correo electrónico y número de teléfono como medios de contacto, además de subir los documentos en PDF no mayor a 1MB.

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