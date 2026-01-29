Funcionaria Norma Ilda “N” es Detenida en Jalisco por Falsificar de Placas de un Ferrari Robado

Una funcionaria estatal, Norma Ilda “N”, fue detenida en Jalisco por su presunta participación en la falsificación de documentos oficiales, los cuales habrían sido utilizados para facilitar la obtención de placas vehiculares apócrifas.

¿Quién es la funcionaria detenida?

Se trata de Norma Ilda “N”, quien se desempeñaba como agente de Control Vehicular, adscrita al Servicio Estatal Tributario. De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, las investigaciones se originaron tras el aseguramiento de un vehículo de alta gama en Morelia, Michoacán.

Se trata de un Ferrari blanco, con placas del estado de Jalisco y calcas de San Judas Tadeo, el cual circulaba a exceso de velocidad.

Al marcarle el alto al conductor y realizar la revisión correspondiente, elementos de seguridad detectaron que el automóvil contaba con reporte de robo en Estados Unidos.

¿Cuál es el valor del vehículo de alta gama?

El automóvil, cuyo valor comercial puede ir de los 5.5 a los 14 millones de pesos, incluso había sido exhibido en un festival de autos de lujo en la entidad michoacana.

Las indagatorias iniciales apuntaron a que Norma Ilda “N” estaría involucrada en la expedición de documentación irregular, lo que derivó en el fortalecimiento de la investigación. Conforme avanzaron las diligencias, la funcionaria fue detenida el pasado 26 de enero, afuera de la recaudadora 097, ubicada en la zona centro del municipio de Tonalá, Jalisco.

Norma Ilda "N" ya fue imputada

Actualmente, Norma Ilda “N” ya fue imputada por el delito de falsificación de documentos expedidos por los poderes del Estado, organismos autónomos, ayuntamientos o documentos de crédito, según detalló la Fiscalía estatal.

Como medida cautelar, un juez determinó prisión preventiva justificada, por lo que la señalada permanece internada en el complejo penitenciario de Puente Grande, en tanto se desarrolla su proceso legal. La audiencia de vinculación a proceso fue programada para el próximo 30 de enero.

