Investigan a Inspectores que Querían Retirar Puesto de Comida en la Catedral de Guadalajara

El ayuntamiento de Guadalajara informó que ya están siendo investigados los inspectores que presuntamente querían retirar a vendedores ambulantes de las inmediaciones de la Catedral, en pleno día santo.

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Fue captado el momento exacto en que los inspectores del ayuntamiento sostuvieron un campal con los vendedores, en donde se aprecian empujones, jaloneos, y cómo una mujer opta por arrojarles comida como acción por defender su puesto de elotes y verduras para que no fuera retirado de la vía pública.

Sin embargo, ni la intervención de la Comisaría de Guadalajara fue suficiente para que los dueños del negocio salieran corriendo con todo y su puesto ambulante. Aunque este hecho causó indignación para los comerciantes del lugar, quienes intervinieron para que los inspectores se retiraran y los dejaran trabajar.

Por su parte, el ayuntamiento de Guadalajara notificó que ya están siendo investigados todos los involucrados y que, en dado caso de encontrar anomalías en el actuar de los inspectores, procederán a sancionarlos.

Autoridades intensificaron operativo para regular y retirar negocios ambulantes

Cabe recordar que el municipio ha intensificado la regulación y el retiro de negocios ambulantes en el centro histórico y en zonas clave como el Parque Revolución o mejor conocido como Parque Rojo.

En el Parque Rojo, tras su reapertura, autoridades determinaron que el comercio ambulante y semifijo no volverá, con la finalidad de respetar el entorno y esparcimiento libre.

Ivonne Alcántar / N+

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