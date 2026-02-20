Tarifa del Transporte Público en Jalisco Debió ser de 13 Pesos y No de 14, Según Observatorio

La tarifa aprobada para el transporte público de Jalisco era de 13 pesos y no de 14, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte del Estado, al hacer pública la minuta de sesión llevada a cabo el 26 de diciembre de 2025.

En la minuta se específica que dicha tarifa, aprobada por el Comité Técnico Tarifario, ascendería hasta los 13 pesos con 3 centavos, tomando en cuenta el periodo multianual 2026-2030.

En su momento, la Secretaría de Transporte, quien fungió como oyente durante la sesión, aseguró que el aumento estaba basado en tres ejes: incremento al salario mínimo, costo de insumos y refacciones en el sector, así como el costo elevado de los combustibles.

No hubo argumentos sólidos para el alza en el transporte público

Ante esto, el Observatorio asegura que durante la sesión no se presentaron argumentos sólidos para sustentar la línea histórica de cada una de las justificaciones para el alza. Además, advierte que sustentar el subsidio obligando a bancarizar a los usuarios es otro de los errores de la Secretaría, que en este caso estaría actuando como juez y parte.

A pesar de ello, el registro para la tarjeta única, en su mayoría para el uso del transporte público, sigue vigente, pues la nueva tarifa de 14 pesos comenzará a aplicarse a partir del 1 de abril.

