Ya son 19 las personas detenidas en relación con el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Todas han sido procesadas por delitos de carácter federal, según informó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Entre las cuáles está el presidente municipal de Teuchitlán, el jefe de policía de la comisaría de un municipio cercano, obtuvimos la información de esa relación Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Gertz Manero también señaló que, hasta el momento, no se ha logrado la identificación de los restos localizados de posibles víctimas en el rancho.

Hasta este momento no ha habido ninguno ni por parte de las periciales locales ni de las nuestras, no ha dado ningún caso Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

El fiscal aseguró que, gracias a los indicios asegurados en el rancho, utilizado para adiestramiento criminal, se han logrado avances en la localización de personas reclutadas e incorporadas a grupos delictivos.

Estuvieron a disposición de las personas víctimas, de ahí se establecieron responsabilidad, obtuvimos datos fundamentales que nos permitieron localizar personas que se incorporaron a grupos delictivos Fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

¿Qué acciones ha tomado la Fiscalía General de la República respecto al rancho Izaguirre?

La Fiscalía General de la República tomó posesión del rancho Izaguirre y atrajo la investigación a finales de marzo. Aunque no precisó cifras de incidencia, Gertz Manero indicó que, desde que el predio fue asegurado, han disminuido los delitos en la región Valles de Jalisco

