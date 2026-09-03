Accidentes

Fuga de Agua Causa Inundación y Suspensión de Clases en un Conalep en León

Alumnos de la institución educativa tomaron clases vía internet, ya que es la escuela continúa llena de agua.

Fuga de Agua Causa Inundación y Suspensión de Clases en el Conalep 1 en León.Fuga de Agua Causa Inundación y Suspensión de Clases en el Conalep 1 en León. Foto: N+

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Con maquinaria pesada, se realizan trabajos para reparar la fuga y sacar toda el agua del lugar ubicado en las inmediaciones del bulevar Aldama a la altura de la Central de Abastos.

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