Fuga de Agua Causa Inundación y Suspensión de Clases en un Conalep en León

Las instalaciones del Conalep 1, ubicado en el bulevar Hermanos Aldama cerca de la Central de Abastos en León, Guanajuato se inundaron por lo que cancelaron las clases.

Una mega fuga de agua que apareciera de forma repentina, fue la responsable de llenar de agua el centro educativo.

El incidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde y generó la movilización inmediata de los cuerpos de emergencia.

Fueron miles de litros de agua los que se desperdiciaron por la falla en el sistema de alcantarillado y agua potable.

Por seguridad, elementos de Protección Civil y personal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), acudieron al sitio para atender la contingencia.

Mientras que alumnos del Conalep ubicado sobre la calle restauradores fueron desalojados de manera preventiva para evitar cualquier riesgo.

En el lugar, las cuadrillas operativas emplearon cárcamos para retirar el agua acumulada y controlar la presión, y aunque el flujo más intenso fue contenido, la fuga permanecía activa mientras continuaban las labores de excavación y sellado definitivo.

En cuanto a los alumnos no tendrán clases este jueves hasta que el daño esté totalmente controlado, por lo que tuvieron clases virtuales.

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Sin embargo, algunos estudiantes no se dieron cuenta de la suspensión de clases, por lo que encontraron cerrada e inundada la escuela y tuvieron que regresar a casa.

Hasta el momento se desconoce cuándo quedará reparada la fuga y si el viernes seguirán suspendidas las clases.