Seguridad

Detienen a Hombre con Más de 4 Mil Dosis de Droga y Cartuchos en León, Guanajuato

Fueron policías municipales, quienes lograron la captura en la colonia Bosques de la Presa.

La droga fue asegurada y el hombre detenido.Foto: Seguridad León

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En León, un hombre con 15 arrestos previos es capturado con miles de dosis de droga y cartuchos.

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