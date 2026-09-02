Detienen a Hombre con Más de 4 Mil Dosis de Droga y Cartuchos en León, Guanajuato

La Secretaría de de Seguridad Ciudadana de León confirmó la captura de un hombre que transportaba en su vehículo más de 4 mil dosis de droga, así como decenas de cartuchos útiles en calles la colonia Bosques de la Presa.

De acuerdo a información de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban un patrullaje de rutina en la zona, cuando se percataron a los lejos que había un auto estacionado con videos polarizados.

En ese momento, los elementos de seguridad decidieron acercarse al auto compacto rojo que estaba estacionado y le pidieron al conductor que bajara, luego de que este mostrara una actitud evasiva y sospechosa.

Los policías realizaron una inspección al interior del vehículo, encontrando en ese momento mil 830 dosis de cristal, 802 envoltorios de piedra base, 870 bolsas con cocaína y 20 más de marihuana.

Continuando con la inspección, también hallaron siete bolsas con cocaína suficientes para mil 200 dosis, más de 200 cartuchos de diversos calibres, alrededor de 5 mil pesos en efectivo y una báscula gramera.

Ante esto, se decidió en el acto detener al conductor, el cual fue identificado como Francisco Eduardo ‘N’., quien cuenta con 15 arrestos previos, la mayoría por delitos relacionados con la posesión de droga.

Tras un par de minutos, el hombre como la mercancía decomisada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes sobre el caso.