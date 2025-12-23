FBI Confirma que Supuesta Carta de Epstein a Larry Nassar es Falsa: "Escritura No Coincide"

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmó la tarde de este martes 23 de diciembre de 2025 que la supuesta carta enviada por Jeffrey Epstein al agresor sexual convicto Larry Nassar es falsa, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, el FBI llegó a esta conclusión basándose en que la escritura "parece no coincidir" con la de Jeffrey Epstein.

Así como que la misiva fue matasellada tres días después de la muerte de Epstein, procedente del norte de Virginia, cuando estaba encarcelado en Nueva York.

"La dirección del remitente no incluía la cárcel donde se encontraba detenido Epstein ni su número de recluso, que es necesario para el correo saliente", añadió en una tarjeta informativa el Departamento de Justicia.

No obstante, la agencia federal estadounidense señaló que la carta falsa "sirve como recordatorio de que la publicación de un documento por parte del Departamento de Justicia no implica que las acusaciones o afirmaciones contenidas en él sean veraces".

¿Qué decía la supuesta carta?

Temprano, la agencia federal informó que estaba investigando la validez de la carta de Epstein a Larry Nassar en la que supuestamente se mencionaba al "presidente", sin eludir explícitamente al mandatario Donald Trump.

Antes de la confirmación del FBI, tres hechos destacaban:

El matasellos del sobre es de Virginia, no de Nueva York, donde Jeffrey Epstein estaba encarcelado en ese momento. La dirección del remitente indicaba la cárcel incorrecta donde se encontraba detenido Epstein y no incluía su número de recluso, que es necesario para el correo saliente. El sobre fue procesado tres días después de la muerte de Epstein, en agosto de 2019.

