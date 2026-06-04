Transportistas y Agricultores Amagan Con Bloquear las 3 Sedes Mundialistas

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) anunciaron bloqueos en las tres sedes mundialistas: Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, debido a la falta de acuerdos con el gobierno federal.

Los manifestantes prevén movilizarse la próxima semana, en el marco de los preparativos para el Mundial 2026, cuya inauguración será el 11 de junio en la capital del país con el partido de la Selección Mexicana contra la de Sudáfrica.

La organización Campesinos Unidos comenzó movilizaciones en casetas de Culiacán, Guasave y Navolato, en Sinaloa, y dijeron que se sumarán a las protestas en las sedes mundialistas.

Sobre el tema, esta tarde el gobierno federal firmó un acuerdo con productores de 18 estados, comercializadores y tiendas de autoservicio para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y así bajar el precio de este producto.

¿Cuáles son las demandas?

Entre las demandas del FNRCM y la ANTAC están la seguridad en las carreteras y apoyos al agro.

El sector del autotransporte estima que estos bloqueos cuestan hasta 900 mil millones de pesos al año.

Las exigencias del sector campesino son:

Retiro inmediato y permanente de los granos básicos de las disposiciones del T-MEC.

Establecimiento de precios de garantía que consideren adecuados y equitativos, en lugar de medidas temporales.

Asignación urgente de recursos y acceso a mecanismos de financiamiento en condiciones favorables.

Los transportistas se movilizarán por:

Refuerzo de la seguridad en las carreteras del país.

Implementación de medidas para combatir los delitos que afectan a conductores y empresas transportistas.

Oposición a los cambios propuestos en el Reglamento de Tránsito, al considerar que podrían propiciar actos de extorsión. Han impulsado la promoción de amparos.

Desde mediados del mes pasado, los agricultores advirtieron que causarían un caos en la Copa Mundial de la FIFA que México organiza junto con Estados Unidos y Canadá, pues anunciaron el cierre a los aeropuertos de las sedes mundialistas.

"En el Mundial 2026, vamos por todas las canicas: no habrá aeropuerto en la Ciudad de México, tampoco va a haber aeropuerto en Guadalajara tampoco en Monterrey", advirtió el 14 de mayo Eraclio Rodríguez, líder del FNRCM.

La ANTAC ha destacado que el transporte es fundamental para la economía del país, ya que permite trasladar productos y mercancías por las principales carreteras, tanto para su entrada como para su salida de México.

Las movilizaciones de la próxima semana pueden aumentar, debido a que la CNTE también planea una alianza con otros sectores para nutrir su protesta que ha desquiciado a los capitalinos en los últimos días.

ASJ