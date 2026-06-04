Transportistas y Agricultores Amagan Con Bloquear las 3 Sedes Mundialistas

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas anunciaron bloqueos en Guadalajara, Monterrey y la CDMX para la próxima semana

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Transportistas y Agricultores Anuncian Bloqueos para la Próxima Semana en Sedes Mundialistas

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Protestas en sedes mundialistas: transportistas y agricultores buscan cambios en seguridad y precios. El gobierno responde, pero ¿será suficiente para evitar el caos?

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