¿Bajará el Precio del Jitomate? Sheinbaum Firma Acuerdo con Comercializadores

El acuerdo fue suscrito con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio

Firma del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate. Foto: Gobierno de MéxicoFirma del Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate. Foto: Gobierno de México

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