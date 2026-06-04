¿Bajará el Precio del Jitomate? Sheinbaum Firma Acuerdo con Comercializadores

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este miércoles 3 de junio de 2026 un acuerdo para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional y bajar su precio.

El Acuerdo Nacional para el Ordenamiento de la Producción, Abasto, Comercialización y Precio Justo del Jitomate fue suscrito con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio.

Lo anterior, para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita bajar el precio del jitomate.

Al acuerdo se sumaron comercializadores, centrales de abastos y tiendas de autoservicios, refrendando el compromiso de coordinar acciones y garantizar el cumplimiento de dicho mecanismo en beneficio de los productores y consumidores.

"Este acuerdo voluntario apoyará a más de 12 mil productoras y productores, quienes cosechan al menos 3.7 millones de toneladas de jitomate —de las cuales 50 por ciento es destinado a la exportación— en una superficie superior a 50 mil hectáreas", señaló el gobierno federal en un comunicado.

Hoy firmamos con productores de 18 estados de la República y con comercializadores de centrales de abasto y tiendas de autoservicio, un acuerdo para garantizar la producción de jitomate para el mercado nacional antes que la exportación y un esquema de ordenamiento que permita… pic.twitter.com/ufYUCEI7xW — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 4, 2026

¿Por qué subió el precio del jitomate?

En días pasados, la presidenta atribuyó el aumento en el precio del jitomate a problemas de producción en Estados Unidos.

La mandataria indicó que a finales del año pasado hubo una helada que afectó la producción del jitomate en Florida; "entonces, aumentó el precio en Estados Unidos", sostuvo.

"S e está exportando muchísimo el jitomate a los Estados Unidos y ese precio alto en los Estados Unidos está impactando en México", añadió la presidente Sheinbaum.

AMP