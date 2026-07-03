Armas a Domicilio: ¿Por Qué este Negocio Podría Beneficiar a Hijo de Trump?

GrabAGun, una empresa de la que Donald Trump Jr., el hijo del presidente de Estados Unidos de América (EUA), es accionista y miembro de la junta directiva, podría obtener grandes beneficios gracias a una propuesta de modificación normativa impulsada por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de la administración Trump, la cual facilitaría el envío de armas directamente a los domicilios particulares.

Armas a domicilio podrían beneficiar Donald Trump Jr.

Cabe recordar que Donald Trump Jr., ayudó el año pasado a que saliera a bolsa un minorista en línea conocido como el "Amazon de las armas".

De aprobarse definitivamente, esta norma supondría uno de los cambios más trascendentales en la política de armas de Estados Unidos de las últimas dos décadas, con el potencial de impulsar un enorme crecimiento en las ventas de armas por internet, de acuerdo con diez representantes del sector, propietarios de tiendas y defensores del control de armas.

Con información de N+ y Reuters.