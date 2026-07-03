Armas a Domicilio: ¿Por Qué este Negocio Podría Beneficiar a Hijo de Trump?

El hijo de Donald Trump podría beneficiarse de una propuesta de modificación normativa para la venta de armas a domicilio

Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters | Archivo

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Donald Trump Jr. podría ganar con la venta de armas a domicilio. Conoce el impacto de esta propuesta normativa en el comercio de armas en línea en EUA.

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