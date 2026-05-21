Temporada de Ciclones en el Atlántico: Revelan Cuántos Huracanes Mayores se Esperan este 2026

A pocos días de que inicie la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, autoridades estadounidenses revelaron el número de tormentas y huracanes que se prevén este 2026 y cuántos de ellos alcanzarían una categoría mayor.

Aquí te informamos todos los detalles del pronóstico de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés): ¿Cuántos ciclones se esperan? ¿Qué tan intensos serán? ¿Cuáles serán sus nombres? ¿Qué día arranca la temporada en esta cuenca oceánica?

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Pronostican menor actividad ciclónica en el Atlántico

El organismo científico de Estados Unidos dio a conocer hoy, 21 de mayo de 2026, que este año la temporada de ciclones en el Atlántico tendrá actividad por debajo del promedio histórico.

"La NOAA pronostica una temporada por debajo de lo normal para 2026, con aproximadamente un 55% de probabilidad de que sea inferior a lo normal, un 35% de probabilidad de que sea cercana a lo normal y un 10% de probabilidad de que esté por encima de lo normal", dijo en una conferencia de prensa el administrador del organismo, Neil Jacobs.

Mientras que en el Pacífico la actividad ciclónica será superior a la media.

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Estos son los detalles de la temporada 2026 en el Atlántico

La temporada de ciclones tropicales en el Atlántico abarca del 1 de junio al 30 de noviembre de 2026.

La NOAA pronosticó entre 8 y 14 ciclones tropicales con nombre (vientos de 63 kilómetros por hora o más).

(vientos de 63 kilómetros por hora o más). De ellos, entre 3 y 6 podrían ser huracanes (119 km/h o más).

(119 km/h o más). Y de estos últimos, entre 1 y 3 serían huracanes mayores (más de 179 km/h), es decir, de categoría 3, 4 o 5.

Así, Jacobs pidió no bajar la guardia, puesto que una temporada inferior a la media no equivale a huracanes menos destructivos.

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Nombres previstos para ciclones tropicales en el Atlántico en 2026. Foto: NOAA

Más actividad en el Pacífico

El pronóstico en el Atlántico contrasta con las previsiones para el Pacífico, donde Jacobs explicó que estiman un aumento de la actividad ciclónica.

"En el Pacífico central y oriental, prevemos una probabilidad del 70% de que la actividad sea superior a lo normal. Para el Pacífico oriental, esperamos entre 15 y 22 tormentas con nombre, de 9 a 14 huracanes y de 5 a 9 huracanes mayores; y para el Pacífico central, esperamos entre 5 y 13 ciclones tropicales", dio a conocer.

Lo anterior se debe a la posible presencia del fenómeno meteorológico 'El Niño', que podría alcanzar la categoría de muy fuerte a finales de año.

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'El Niño' consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial que modifica los patrones climáticos, lo que reduce la actividad ciclónica en el Atlántico al impedir que las ondas tropicales que salen de África se reorganicen en depresiones tropicales, tormentas tropicales y en huracanes.

Según el boletín más reciente del NOAA, hay un 82% de probabilidad de aparición de 'El Niño' entre mayo y junio.

Además, a partir de noviembre podría ser muy fuerte, es decir, cuando la temperatura del agua aumenta en más de dos grados, aunque no se traduce directamente en huracanes más potentes.

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Con información de N+.

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