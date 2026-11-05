Internacional

Condenan a 10 Años Más de Prisión al Activista Joshua Wong en Hong Kong

El exlíder estudiantil se declaró culpable de los cargos en su contra y ya ha pasado casi seis años en la cárcel tras ser condenado anteriormente por subversión

Joshua WongLouis Lee, un amigo del activista, dijo que Wong se mantenía "enérgico" tras las rejas. Foto: Reuters.

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