Violentos Disturbios en Pakistán Dejan 22 Muertos Tras Asesinato del Ayatolá Alí Jamenei

Al menos 22 personas murieron y más de 120 resultaron heridas en violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en Karachi y en la región norte de Gilgit-Baltistán, tras una ola de protestas desencadenadas por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

En Karachi, ciudad portuaria del sur del país, simpatizantes del gobierno iraní intentaron asaltar el consulado estadounidense el domingo. La policía y autoridades hospitalarias informaron que al menos 50 personas resultaron heridas, varias de ellas en estado crítico. Summaiya Syed Tariq, médica del principal hospital gubernamental, confirmó que inicialmente fueron trasladados seis cuerpos, pero la cifra de fallecidos aumentó a 10 tras la muerte de cuatro heridos graves.

Medios Iraníes Confirman Muerte del Líder Supremo Ayatolá Alí Jamenei

En el norte, 12 personas murieron y más de 80 resultaron heridas cuando miles de manifestantes atacaron oficinas del Grupo de Observadores Militares de la ONU y del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) en Gilgit-Baltistán, según el funcionario policial Asghar Ali. Las protestas derivaron en enfrentamientos repetidos con la policía, daños a oficinas de organizaciones locales y el incendio de dependencias policiales. Las autoridades desplegaron tropas adicionales y aseguraron haber restablecido el control.

Momento de dolor

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó su “profundo pesar por el martirio” de Jamenei y manifestó que Pakistán “está al lado de la nación iraní en este momento de dolor”. Por su parte, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, llamó a la calma e instó a la población a protestar pacíficamente y no tomar la justicia por su mano.

La Embajada de Estados Unidos en Pakistán informó en la red social X que monitorea manifestaciones en los consulados generales en Karachi y Lahore, así como llamados a nuevas protestas en la embajada en Islamabad y el consulado en Peshawar. La sede diplomática aconsejó a los ciudadanos estadounidenses evitar grandes concentraciones, mantenerse informados y actualizar sus registros de viaje.

Cinco Momentos Clave de la Vida del Ayatolá Alí Jamenei, Líder Supremo de Irán

En Islamabad, la policía utilizó gases lacrimógenos y porras para dispersar a cientos de manifestantes que intentaban marchar hacia la embajada estadounidense. Escenas similares se registraron en Peshawar y Lahore, donde miles intentaron acercarse a instalaciones diplomáticas.

En Multan, en cambio, se desarrolló una manifestación pacífica con consignas contra Estados Unidos e Israel. Las autoridades provinciales de Sindh también pidieron a la población expresar sus opiniones de manera pacífica y advirtieron que no tolerarán nuevos episodios de violencia.

Historias recomendadas:

Conflicto en Oriente Medio En Vivo: Ataques de EUA e Israel Contra Irán Hoy | Últimas Noticias

Autor de Tiroteo en Austin Portaba Ropa con Frase Referente a Alá