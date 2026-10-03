Internacional

Crisis de Vivienda en España: Marchan 70 Mil en Madrid; Hay Enfrentamientos en Valencia

En Valencia se vivieron momentos de tensión al final de la protesta, con incidentes con la policía que custodiaba el Palau de Les Arts, donde se celebra un congreso de inversión inmobiliaria.

Protestas por crisis de la vivienda en EspañaDiversos colectivos se unen al plantón del Sindicato de Inquilinos en España. Foto: N+
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