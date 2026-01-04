FOTOS | El Día Después del Ataque: Así Son los Daños En Venezuela Luego de Bombardeos de EUA

El ataque de Estados Unidos en Venezuela no solo se llevó a Nicolás Maduro y su esposa, sino también decenas de casas y personas. Un día después de la intervención, se pueden ver los estragos causados por los bombardeos: viviendas en ruinas, memorias familiares hechas polvo y la incertidumbre que se mantiene entre los habitantes del país latinoamericano.

De acuerdo con una fuente entrevistada por The New York Times, al menos 40 personas murieron en el ataque estadounidense contra Venezuela la madrugada del sábado, entre militares y civiles.

En imágenes que se han difundido desde ciudades como Catia La Mar o Caracas, se puede apreciar la destrucción que dejaron a su paso las tropas estadounidenses en la llamada Operación Resolución Absoluta.

Jesús Linares, de 48 años, y su compañero de trabajo Reggie Carrera inspeccionan su edificio de apartamentos dañado, luego de que Estados Unidos lanzó un ataque contra Venezuela. Foto: Reuters

Así narran las primeras explosiones en Caracas

Alrededor de las 02:00 horas locales se escucharon las primeras explosiones en Caracas, vecinos se asomaron por sus terrazas y balcones para ver de dónde provenían los sonidos de aeronaves que surcaban el cielo.

Las ventanas temblaron por las ondas expansivas que se sintieron en diversos puntos de la capital.

"Fue horrible, sentimos los aviones pasar encima de nuestra casa", contó bajo anonimato un residente del barrio Coche, cercano a Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de la ciudad que fue impactado.

Vista de los daños causados ​​por los misiles estadounidenses en el puerto de La Guaira el 3 de enero de 2026, tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses. Foto: AFP

Trump dijo que las fuerzas estadounidenses practicaron la operación de antemano en un edificio réplica, y Estados Unidos apagó “casi todas las luces en Caracas”, aunque no detalló cómo lo lograron.

Cristales rotos tras los bombardeos en Venezuela. Foto: Reuters

Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que la misión había sido “meticulosamente planificada” durante meses, confiando en el trabajo de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos para encontrar a Maduro y detallar cómo se movía, vivía, comía y qué vestía.

En la misión participaron más de 150 aviones lanzados a través del hemisferio occidental, dijo Caine. Los helicópteros fueron atacados cuando se acercaron “al área objetivo” y respondieron con “fuerza abrumadora”, afirmó.

Bardas derrumbadas, cables colgando y tabiques expuestos en viviendas y construcciones en Venezuela. Foto: Reuters

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, una figura prominente de la revolución socialista venezolana y cercana colaboradora del depuesto mandatario, asumió como presidenta interina, siguiendo los estatutos de la Constitución de Venezuela, por orden del máximo tribunal del país.

