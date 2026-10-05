Internacional

Dictan Sentencia contra Carlos Félix por Ayudar a Introducir Fentanilo de 'Los Chapitos' a EUA

El hombre es identificado por autoridades estadounidenses como administrador de laboratorios clandestinos de esa droga

Carlos Omar Félix Gutiérrez, sentenciado en EUA. Foto: DEACarlos Omar Félix Gutiérrez, sentenciado en EUA. Foto: DEA

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