Dictan Sentencia contra Carlos Félix por Ayudar a Introducir Fentanilo de 'Los Chapitos' a EUA

Carlos Omar Félix Gutiérrez, identificado por autoridades estadounidenses como administrador de laboratorios clandestinos de fentanilo vinculados a 'Los Chapitos', fue condenado a siete años y ocho meses de cárcel por conspirar para importar al menos 40 gramos de esa droga a Estados Unidos de América (EUA).

La jueza Katherine Polk Failla, del Distrito Sur de Nueva York, impuso la sentencia el pasado 29 de septiembre y quedó registrada el 2 de octubre en las actas judiciales.

De igual manera, el tribunal le impuso cuatro años de libertad supervisada y una multa de 100 dólares.

Los otros cargos que permanecían abiertos en su contra fueron desestimados a petición del Gobierno estadounidense.

El sujeto fue arrestado en Colombia el 16 de marzo de 2023, por lo que se pretende que se descuente de la condena el tiempo que lleva detenido.

En enero de 2026 se declaró culpable de conspirar para importar al menos 40 gramos de fentanilo a EUA.

Carlos Omar Félix Gutiérrez fue detenido en Bogotá junto con Silvano Francisco Mariano, alias El Rayo, después de que ambos llegaran a Colombia en un vuelo procedente de México.

Las autoridades estadounidenses los vinculaban con las operaciones de ‘Los Chapitos’, una facción del Cartel de Sinaloa asociada a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

En abril de 2023, el Departamento de Justicia estadounidense anunció cargos contra 28 personas a las que acusó de formar parte de una amplia red dedicada al tráfico de fentanilo y otras drogas.

Según la acusación, Félix Gutiérrez y Mariano gestionaban laboratorios clandestinos utilizados para producir fentanilo y participaron en operaciones para distribuirlo.