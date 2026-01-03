Nicolás Maduro Será Recluido en la Misma Prisión Que "El Mayo" Zambada en Nueva York

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó este sábado 3 de enero de 2026 a la ciudad de Nueva York, donde será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal ubicada en el distrito de Brooklyn, de acuerdo con información difundida por la cadena estadounidense CNN.

Según el medio, Maduro comparecerá en los próximos días ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Southern District of New York, SDNY), con sede en Manhattan, instancia que lleva procesos de alto perfil relacionados con delitos federales, crimen organizado y narcotráfico internacional.

El MDC de Brooklyn es un centro de detención ampliamente conocido por albergar a figuras relevantes del crimen organizado. En este penal estuvo recluido Joaquín “El Chapo” Guzmán desde enero de 2017 hasta julio de 2019, periodo en el que fue juzgado, declarado culpable y posteriormente sentenciado a cadena perpetua. Tras su condena, Guzmán fue trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde cumple su sentencia.

Actualmente, también permanece detenido en el MDC Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa. Zambada fue arrestado por autoridades estadounidenses el 25 de julio de 2024 cerca de El Paso, Texas, luego de haber sido atraído a territorio estadounidense mediante un engaño, y posteriormente trasladado a Nueva York.

Escoltado por Agentes del FBI, Nicolás Maduro Bajó del Avión en Nueva York, EUA

¿De qué está acusado Nicolás Maduro?

El gobierno de Estados Unidos acusa al mandatario venezolano de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer dichas armas con fines ilícitos contra Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró a la cadena Fox News que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, viajaron a bordo del buque de guerra estadounidense Iwo Jima con destino a Nueva York, donde ambos enfrentarán un proceso judicial ante autoridades federales.

