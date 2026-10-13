Duane ‘Keffe D’ Davis: La Historia Detrás del Asesinato del Rapero Tupac Shakur

El asesinato de Tupac Shakur, una de las figuras más influyentes del hip-hop, permaneció sin una condena durante casi tres décadas. El caso dio un giro con la detención de Duane ‘Keffe D’ Davis en 2023, un antiguo integrante de una pandilla de California cuyas declaraciones se convirtieron en una pieza central de la investigación.

Este martes 13 de octubre de 2026, Davis fue sentenciado a entre 40 años y cadena perpetua en una prisión de Nevada, después de que un jurado lo declarara culpable en agosto de organizar el asesinato del rapero. La resolución representa un desenlace judicial para uno de los crímenes más conocidos de la historia de la música estadounidense.

Tupac Shakur murió el 13 de septiembre de 1996, seis días después de recibir varios disparos en Las Vegas, Nevada. Tenía 25 años.

El 7 de septiembre, el rapero había asistido a una pelea de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon. Después del encuentro, viajaba en un automóvil conducido por Marion ‘Suge’ Knight, fundador de Death Row Records, cuando otro auto en color blanco se aproximó y sus ocupantes abrieron fuego.

Shakur fue trasladado a un hospital, donde murió días después. El ataque conmocionó al mundo de la música y dio inicio a una investigación que durante años no consiguió llevar a una persona ante la justicia por el homicidio.

De acuerdo con la teoría presentada por los fiscales durante el juicio, el crimen estuvo relacionado con una confrontación ocurrida horas antes en un casino de Las Vegas. Después de la pelea de boxeo, Tupac y personas de su entorno participaron en una agresión contra Orlando Anderson, sobrino de Davis y vinculado a la pandilla South Side Compton Crips.

Los fiscales sostuvieron que ese enfrentamiento desencadenó un plan de represalia contra el rapero y su entorno, asociado con Death Row Records y con integrantes de la pandilla rival Mob Piru.

Según la acusación, Davis organizó la respuesta y proporcionó el arma utilizada por los ocupantes del Cadillac. La Fiscalía argumentó que no era necesario que disparara personalmente para atribuirle responsabilidad por el asesinato.

La defensa cuestionó esa versión y sostuvo que las declaraciones de Davis no eran confiables, además de argumentar que las pruebas no demostraban suficientemente su participación en el crimen.

Davis, de 63 años, fue identificado como antiguo integrante y dirigente de los South Side Compton Crips. Durante años, habló públicamente sobre los acontecimientos relacionados con el homicidio. En entrevistas y en su libro autobiográfico "Compton Street Legend", publicado en 2019, hizo declaraciones que posteriormente fueron utilizadas por los fiscales durante el proceso judicial.

Fue arrestado en septiembre de 2023 y acusado formalmente por su presunta responsabilidad en el asesinato. Tras declararse inocente, enfrentó un juicio en el que la Fiscalía presentó su participación como parte de un plan de represalia, mientras que su defensa puso en duda la credibilidad de sus relatos.

El 31 de agosto de 2026, un jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado con el uso de un arma mortal. La sentencia dictada este martes establece una pena de entre 40 años y cadena perpetua. Davis anunció su intención de apelar la condena.

Aunque la resolución judicial cierra una etapa de la investigación, el caso permanece ligado a una de las historias criminales más conocidas de la música estadounidense. Tupac Shakur también desarrolló una carrera como actor y se convirtió en una figura cultural de alcance internacional antes de morir a los 25 años.

PT