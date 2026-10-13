Internacional

Duane ‘Keffe D’ Davis: La Historia Detrás del Asesinato del Rapero Tupac Shakur

Tras casi tres décadas sin condena, el tribunal impuso al antiguo integrante de South Side Compton Crips de 40 años hasta prisión perpetua

duane-keffe-d-davis-culpable-asesinato-tupac-shakur-juicioFoto: Reuters
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