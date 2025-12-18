Iglesias Ponen Nacimientos con María, José y el Niño Jesús Detenidos por Agentes del ICE

Una iglesia de Dallas, Texas, decidió que el pesebre navideño de este año tenía que dar un mensaje social y político: María y José están encerrados en un centro de detención para migrantes, entre alambres de púas, mientras que el niño Jesús no está en el pesebre sino separado de sus padres.

Alrededor de las figuras que se colocaron para protestar por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump y la separación de familias por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), hay una serie de pancartas con mensajes en los que se lee 'Santo sea el refugiado' y 'Santos son los señalados y perseguidos'.

En su página de Facebook, la iglesia de Dallas, Texas, anunció la instalación del pesebre y explicó que se trata de una "oración en forma de familia". Y añadió lo siguiente:

Este año, colocamos a la Sagrada Familia en un espacio donde mucha gente duerme ahora mismo: lonas, cercas, alambre áspero. No para impactar, sino para expresar la verdad

También añadió que "si el amor llegó al mundo a través de una familia sin espacio, entonces cada vecino sin hogar importa. Cada migrante importa. Cada familia que busca seguridad importa".

En entrevista, la líder de esta congregación, la reverenda Rachel Griffin-Allison, explicó que para su iglesia era importante "ilustrar el paralelo entre lo que está pasando en nuestro mundo y lo que entendemos que sucedió en la historia bíblica del nacimiento de Jesús".

Frente a una iglesia, las siluetas de María y José están encerradas en un centro de detención para migrantes, separadas del niño Jesús. Foto: N+

Esta congregación cristiana no es la única en Estados Unidos que ha aprovechado para comparar la situación actual en el país, con las cada vez más agresivas políticas antimigración del presidente Donald Trump, con las historias de la Biblia.

Pesebre Navideño con el Niño Jesús Atado de Manos con Cincho de Plástico

Por ejemplo, en la Iglesia de Lake Street de Evanston, Illinois, hay otra instalación en la que se ve a María y José como si se encontraran en un centro de detención para inmigrantes, mientras la figura del niño Jesús tiene las manos atadas con un cincho de plástico negro y está cubierto por una manta de papel aluminio igual a las que les dan a los detenidos.

En este nacimiento se observa a María y José usando máscaras para protegerse de gases lacrimógenos que usa la policía. Mientras que a su alrededor se observa a tres centuriones con lentes de sol y chalecos verdes con la leyenda 'ICE'.

De igual manera, en una pancarta morada que se instaló en el césped de la iglesia dice: "Primero vinieron por los migrantes y no hice nada. Luego vinieron por los periodistas y no hice nada. Luego vinieron por...".

En estados como Illinois y Massachusetts, donde se ha notado especialmente la presencia de agentes federales y se han llevado a cabo cientos de detenciones, se han colocado pesebres con mensajes en contra de las duras políticas migratorias de la administración Trump.

