Marco Rubio Confirma Liberación de Shelly Kittleson, Periodista de EUA Secuestrada en Irak

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó la liberación de Shelly Kittleson, periodista de Estados Unidos, secuestrada en Irak. Así lo dio a conocer la tarde de este martes 7 de abril de 2026.

I am pleased to announce the release of American journalist Shelly Kittleson, who was recently kidnapped by members of the foreign terrorist organization Kata’ib Hizballah near Baghdad, Iraq.



The U.S. Department of State extends its appreciation to the Federal Bureau of… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 8, 2026

"Me complace anunciar la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, quien fue secuestrada recientemente por miembros de la organización terrorista extranjera Kata'ib Hizballah cerca de Bagdad, Irak".

Shelly Kittleson fue liberada bajo condición de abandonar Irak

Previamente, el grupo proiraní Kataib Hizbulá afirmó que iba a ser liberada la comunicadora estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada hace una semana por miembros de la formación a plena luz del día en Bagdad.

El portavoz y responsable de seguridad del grupo, Abu Mujahid al Aasaf, indicó en un comunicado difundido en su canal de Telegram lo siguiente:

"En reconocimiento a la postura patriótica del primer ministro saliente (Mohamed Shia al Sudani), hemos decidido liberar a la acusada estadounidense, Shelly Kittleson, con la condición de que abandone el país de inmediato".

Además, advirtió de que esta "iniciativa no se repetirá en los próximos días", dado que se encuentran actualmente en un "estado de guerra”.

Rubio agradeció, en un mensaje en su cuenta oficial de X, al Departamento de Guerra y al Consejo Supremo Judicial Iraquí por "ayudar asegurar la liberación".

Así fue el secuestro de la periodista Shelly Kittleson

El jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que Kittleson había sido secuestrada por la organización terrorista Kata'ib Hezballah, el pasado 31 de marzo cuando circulaba por las calles de la capital iraquí.

¿Quién son los secuestradores de la periodista de EUA?

Los captores de la periodista estadounidense son Kata'ib Hizbulá, una célula de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), un grupo que opera bajo el Gobierno iraquí pero mantiene fuertes vínculos con Irán y está considerada como una de las milicias más poderosas de Irak.

¿Quién es Shelly Kittleson?

Shelly Kittleson es una experimentada periodista independiente que ha trabajado en varias zonas de conflicto en Medio Oriente, como Afganistán y Siria, y trabajó para medios como la agencia italiana ANSA y el diario digital estadounidense ‘Al Monitor’.

Un periodista amigo de Kittleson afirmó al Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) que ella se alojaba sola en un modesto hotel en la zona de Saadoun y que se reunieron aproximadamente una hora antes de su secuestro, el 31 de marzo.

Irak concentra el 10% de los 90 periodistas desaparecidos en todo el mundo, y antes del secuestro de Kittleson, dos periodistas extranjeros y siete iraquíes estaban desaparecidos en el país, todos ellos confirmados o sospechosos de haber sido secuestrados.

El último periodista estadounidense secuestrado fue Steven Sotloff, quien fue capturado en Siria en 2013 y asesinado en 2014, según el CPJ.

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Con información de N+

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