Revelan Cuánto Valen las Joyas Robadas del Louvre

Este martes, 21 de octubre de 2025, fue revelado cuánto valen las joyas robadas en el museo del Louvre, el pasado domingo 19 de octubre.

Previamente, la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, afirmó que el sistema de seguridad instalado en el Louvre funcionó correctamente durante el dramático robo el fin de semana en el que se robaron joyas históricas del museo más visitado del mundo.

Luego del millonario robo han surgido preguntas sobre la seguridad del Louvre -y si las cámaras de seguridad podrían haber fallado- después de que los ladrones subieran en una plataforma elevada por la fachada del Louvre, forzaran una ventana, rompieran vitrinas y huyeran con invaluables joyas napoleónicas el domingo por la mañana.

La seguridad del museo del Louvre no falló, eso es un hecho…La seguridad del museo del Louvre funcionó.

Agregó que inició una investigación administrativa que se suma a una investigación policial para asegurar total transparencia sobre lo ocurrido, sin embargo, no ofreció detalles sobre cómo los ladrones lograron llevar a cabo su robo dado que las cámaras estaban funcionando. Pero lo describió como un golpe doloroso para la nación.

El robo fue "una herida para todos nosotros", expresó. "¿Por qué? Porque el Louvre es mucho más que el museo más grande del mundo. Es una vitrina donde mostramos nuestra cultura francesa y nuestro patrimonio compartido".

Cabe recordar que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó el lunes que la alarma del museo se activó cuando se forzó la ventana de la Galería de Apolo. La policía llegó al lugar dos o tres minutos después de ser convocada por una persona que presenció el suceso.

¿Cuánto valen las joyas robadas del Louvre?

Las joyas robadas del museo del Louvre el domingo tienen un valor estimado de 88 millones de euros, equivalente a unos 102 millones de dólares, anunció el martes la procuradora Laure Beccuau.

El conservador del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros...una suma extremadamente espectacular, pero que no es en absoluto paralela ni comparable a los daños históricos.

El robo del domingo se centró en la dorada Galería de Apolo, donde se exhiben los Diamantes de la Corona. Las alarmas llevaron a los agentes del Louvre a la sala, obligando a los intrusos a huir, pero el robo ya había concluido.

Ocho objetos fueron sustraídos, según los funcionarios, se trata de:

Un diadema de zafiro.

Un collar y un pendiente de un conjunto a juego vinculado a las reinas francesas del siglo XIX Marie-Amélie y Hortense.

Un collar y pendientes de esmeraldas del conjunto a juego de la emperatriz Marie-Louise, la segunda esposa de Napoleón Bonaparte.

Un broche relicario.

La diadema de la emperatriz Eugenia y su gran broche de lazo de corsage, un valioso conjunto imperial del siglo XIX.

El robo, según las autoridades, duró menos de ocho minutos en total, incluyendo menos de cuatro minutos dentro del Louvre.

